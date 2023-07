Brett Goldstein è tornato a parlare del finale di Ted Lasso e del possibile triangolo tra Roy, Jamie e Keeley.

Nel finale della stagione 3, Keeley decide di lasciare sia Roy che Jamie, dando una conclusione amara alla storia d’amore. In una recente e lunga intervista con EW, Goldstein (che interpreta Roy) ha affrontato il dilemma:

Sì. Sono devastato che si siano lasciati. Sono con voi. È davvero triste. È davvero fo*******nte triste. [Ride] Ecco perché avevamo messo la canzone dei Rolling Stones “You Can’t Always Get What You Want” nel trailer. È molto triste, ma è anche una serie tv su persone che commettono errori e imparano costantemente. Penso spesso che ci sia un malinteso con Ted Lasso come spettacolo, che è – e lo capisco, e penso che se non l’hai guardato o ne hai solo sentito parlare o hai visto a che genere appartiene- c’è questa idea che sia questo show piacevole, adorabile e caloroso. E penso che lo sia, ma è anche abbastanza cupo e ha un bel po’ di momenti pesanti. Pensi a queste cose solo col senno di poi, dopo averle fatte e averle esaminate, e io penso che la serie alla fine riguardasse le persone che cercano di essere migliori, e basta.

In alcuni casi non vanno molto lontano, ma almeno ci provano. Penso che lasciamo alcune persone più avanti lungo il loro viaggio rispetto a come le abbiamo trovate… Non è una fiaba. Non c’è il lieto fine per tutti. Vincono la partita; non vincono il campionato. Vincono la battaglia, non vincono la guerra. Li stiamo lasciando ancora nel mezzo della storia. Molto non è davvero risolto, ma quello che abbiamo visto è che tutti, a vari livelli, sono leggermente migliori di prima. E ci stanno ancora provando.