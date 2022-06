The Boys: curiosità e retroscena su alcuni dei momenti più espliciti di Eroegasmo

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Venerdì è arrivato su Prime Video l’episodio più atteso della stagione 3 di The Boys, Eroegasmo, tratto da una storyline dei fumetti molto amata dai fan, ambientata durante la settantesima edizione di una vera e propria orgia annuale tra supereroi.

Variety ha parlato con lo showrunner Eric Kripke e con alcuni dei protagonisti della serie, andando a fondo su curiosità e retroscena delle scene più complesse (e scandalose) da realizzare. Abbiamo estrapolato cinque di questi aneddoti.

Com’è stata realizzata la scena d’amore tra Abisso e il Polpo?

La scena di sesso tra Abisso e il Polpo a cui assiste Annie ha causato numerosi grattacapi ai piani alti di Amazon, nonostante la grande libertà ottenuta dai realizzatori della serie fin dalla prima stagione, ed è nata dopo che lo showrunner Eric Kripke ha visto il documentario Il mio amico in fondo al mare. Ma com’è stata realizzata a livello pratico?

Ebbene, è stato creato un pupazzo di un polpo (poi rimpiazzato in computer grafica) con il quale Chace Crawford (Abisso) ha simulato un atto sessuale, come spiega lo stesso attore:

Premetto questo: Kripke mi ha spiegato che la scienza alla base della scena sarebbe stata assurda. Scientificamente non è una cosa che può succedere davvero. Non c’è alcun orifizio! E quel pupazzo era la cosa più ingombrante e fastidiosa possibile. Non mi ero reso conto di quanto sarebbe stata pesante tutta l’attrezzatura. Era una specie di collare. Era appeso, e loro lo hanno arrotolato ma era così pesante che dovevano continuare a staccare le gambe perché non sarei riuscito a resistere molto tempo con una cosa da 20 chili appesa così!

La scena di nudo tra Annie e Hughie

Nell’episodio Annie (Erin Moriarty) e Hughie (Jack Quaid) finalmente si affrontano e si confrontano sulla loro relazione, arrivando anche a uno scontro fisico. Quando Hughie teletrasporta entrambi fuori dalla casa dell’Eroegasmo, i due si ritrovano nudi in mezzo al nulla. I due hanno filmato le sequenze a distanza senza vestiti (anche se con le consuete accortezze legate all’intimità di ciascuno di loro), come ha spiegato Quaid:

Per fortuna Erin è perfetta come collega di lavoro, e penso che questa scena sia fondamentale per l’arco narrativo dei nostri personaggi. Siamo riusciti a perderci nella sua emotività, e abbiamo dovuto superare i timori legati a quanti abiti avessimo addosso. Per fortuna a quel punto avevamo già girato buona parte della puntata sull’Eroegasmo, quindi eravamo piuttosto abituati a vedere corpi nudi intorno a noi non appena veniva chiamato “azione”. Ci si abitua un po’, anche perché ok, nelle scene ampie dovevamo essere nudi, ma nelle inquadrature ravvicinate la cinepresa era più vicina e quindi potevamo indossare quello che volevamo sotto l’inquadratura. Per quanto questa scena sarebbe stata strana da girare con chiunque altro, con Erin è stato semplicissimo.

C’era un gran numero di coordinatori di intimità sul set

Vi abbiamo recentemente raccontato chi sono i coordinatori d’intimità sul set e qual è il loro ruolo nella realizzazione delle scene di sesso al cinema e in tv. Kripke ha raccontato che data la natura particolarmente esplicita di Eroegasmo, per la sequenza sono stati coinvolti numerosi coordinatori d’intimità che erano presenti sul set durante le riprese. L’obiettivo era far sentire ognuno a proprio agio e protetto:

Onestamente, ero davvero terrorizzato dalle riprese di questa scena perché avevamo moltissimi attori nudi che simulavano atti sessuali. Le possibilità che qualcos aandasse terribilmente storto erano così spaventose che da tutti i livelli della produzione mi hanno detto: “Dobbiamo essere davvero corretti, professionali, come dei veri poliziotti in ogni aspetto della scena, per assicurarci che venga creato un contesto sicuro per tutti.” E così abbiamo fatto. È tutto merito dei coordinatori d’intimità e del mio aiuto regista, che ha gestito tutto.

Sono state tagliate molte gag a causa del budget

Per quante gag esplicite durante l’orgia tra supereroi ci siano, in primo piano e sullo sfondo, altrettante sono state tagliate per mantenere il budget sotto controllo. Kripke entra nel dettaglio di una scena in particolare:

Non siamo riusciti a realizzare tutte le gag che volevamo. Ricordo che a un certo punto abbiamo parlato di una specie di supereroe acquatico, simile al Mostro della laguna nera, che faceva sesso sott’acqua. Ne abbiamo discusso, a un certo punto, e credo che non sia stato possibile realizzarlo. Continuavamo a scherzare su questi getti di fluido che venivano spruzzati qua e là. A un certo punto avevamo previsto che Hughie venisse investito da un getto di fluido femminile, continuavamo a scherzare su questa cosa. Ma poi il tempo ha iniziato a scarseggiare, e abbiamo combinato tutte queste scene nella sequenza del povero Latte Materno che viene… spruzzato.

Il video di Imagine è ispirato a quello di Gal Gadot

All’inizio dell’episodio, Abisso realizza un video musicale in cui canta Imagine assieme a una serie di celebrità e supereroi contattate in video chiamata: parliamo di Patton Oswalt, A-Train (Jessie T. Usher), Josh Gad, Mila Kunis & Ashton Kutcher, Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani, Aisha Tyler, Rose Byrne e Black Noir (Nathan Mitchell).

Gli sceneggiatori si sono ispirati al video di Imagine diffuso da Gal Gadot all’inizio della pandemia, che uscì proprio mentre veniva scritto l’episodio. Spiega Kripke:

Il video uscì mentre gli sceneggiatori stavano scrivendo l’episodio, e ne parlavano tutti. Era una cosa troppo succosa per non tuffarcisi: era una supereroina che ha messo online un video decisamente fuori luogo rispetto alle sofferenze che stavano passando tutti. Il concetto stesso di “Aiuterò la gente grazie al potere della mia celebrità!” Sono sicuro che lo ha fatto con le migliori intenzioni, ci mancherebbe altro. Ma ci ha fatto ridere e ci siamo detti: questa è una cosa che farebbe Abisso. Abbiamo ottenuto i diritti della canzone e abbiamo iniziato a chiamare i nostri amici, e hanno tutti accettato di farsi dei video in cui cantavano qualche passaggio della canzone. […] Jessica Chou, che ha scritto la sceneggiatura, ha annotato sullo script: “Ecco tutte le persone che vorremmo coinvolgere”, ha elencato tutti i nomi “culminando con il presidente Obama!” Ma ovviamente non avremmo mai chiamato Obama. Penso che lo faremmo, lo chiameremmo sicuramente, ma non per cantare questa canzone.

Le prime sei puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte TVline, Variety