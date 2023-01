The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale del primo episodio di The Last of Us si conclude sulle note della canzone dei Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Ovviamente se non volete spoiler sull’episodio, non proseguite nella lettura.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, lo showrunner Craig Mazin ha svelato perché ha scelto proprio la canzone “Never Let Me Down Again” dei Depeche Mode per il finale dell’episodio:

Mia moglie ha una conoscenza enciclopedica della musica degli anni ’80, e le ho detto “OK, Melissa, questo è ciò di cui ho bisogno.” Ho bisogno che sia una canzone che conosco ma che non ascolto da molto tempo. Una che non è stata abusata a morte. E avevo bisogno che avesse un contesto. Avevo bisogno che avesse un significato. Avevo bisogno lasciasse presagire qualcosa, ma al tempo stesso non rivelasse tutto. Avevo bisogno che iniziasse in un modo particolare in modo da poter mostrare la radio che si accende. E poi lei ha detto: “Never Let Me Down Again”. Le risposi solo: “Oh, mio ​​Dio”.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us debutta oggi, 16 gennaio 2023, su Now.

Fonte: The Hollywood Reporter