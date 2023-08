Il film Le avventure di Rocketeer ha ispirato il look dell’Armaiola, interpretata da Emily Swallow, nella stagione 3 della serie The Mandalorian.

L’aspetto del personaggio, infatti, è stato ideato in collaborazione con il production designer Doug Chiang ispirandosi al film del 1991 della Disney.

La costumista impegnata nello show ha così lavorato con i suoi artisti per trovare un “bronzo meraviglioso che non era esattamente quello di Rocketeer e nemmeno del tutto The Mandalorian”. L’obiettivo era infatti dare all’Armaiola un look che la distinguesse da tutti gli altri personaggi. Per farlo la costumista ha inoltre ridotto la grandezza dell’elmo, rendendolo più proporzionato.

Che ne pensate del look dell’Armaiola nella stagione 3 di The Mandalorian e del legame con Le avventure di Rocketeer?

