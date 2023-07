I fan di The Mandalorian avrebbero potuto non incontrare mai Grogu, dato che Dave Filoni si era opposto inizialmente al suo inserimento.

Nel nuovo documentario dietro le quinte Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian terza stagione, Dave Filoni ha detto che inizialmente pensava che Grogu fosse una cattiva idea:

Nella prima stagione, Jon voleva un piccolo Yoda. Io gli dissi tipo ‘Cosa? Perché? Perché dovremmo farlo? Non mi una buona idea’ Ma poi ho messo da parte quella paura iniziale e gli ho detto: ‘Okay, bene, esaminiamo pro e contro.’ E gli dissi ‘Jon, se hai intenzione di farlo, sarò lì con te. Perché so che Yoda è uno dei personaggi preferiti di George e non possiamo rovinarlo.’