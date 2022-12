The Mandalorian: un nuovo concept art della stagione 3

The Mandalorian

Coloro che erano tra il pubblico del CCXP 2022 in Brasile hanno ricevuto un’esclusiva concept art della stagione 3 di The Mandalorian.

Nell’immagine, che potete vedere qui sotto, Din e Grogu si allontanano dalla nave entrando in una cittadella.

NAO ESTOU BEM!!!! RECEBEMOS ESSE POSTER INCRIVEL E VIMOS O TRAILER DA 3ª TEMPORADA DE THE MANDALORIAN!!! #CCXP22 #CCXP2022 pic.twitter.com/w023sY94AO — Além dos Ecrãs na CCXP22 (@alemdosecras) December 1, 2022

La storia riprenderà dopo gli eventi raccontati in The Book of Boba Fett e il ricongiungimento tra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu. I due protagonisti si sono poi allontanati da Tatooine con destinazione Mandalore.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Ginacarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze.

Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà l’1 marzo 2023

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Vi piace questo concept art per la stagione 3 di The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book