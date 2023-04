Giancarlo Esposito interpreta in The Mandalorian il villain Moff Gideon e l’attore ha parlato del rapporto del suo personaggio con Thrawn.

Il villain apparirà nella serie Ahsoka e sarà interpretato da Lars Mikkelsen, che ha già dato voce al Grande Ammiraglio nella versione animata.

Esposito ha ora dichiarato:

L’Ammiraglio Thrawn non si è presentato per compiere i suoi doveri e ha accettato di far parte di questo Consiglio, ma non è in giro, quindi Moff Gideon, al momento, non ha una buona opinione nei suoi confronti come leader.