Brett Goldstein, star di Ted Lasso, è un grande fan di Twin Peaks, e legge spesso le teorie degli altri fan per rilassarsi.

In una lunga intervista con Variety, l’attore ha parlato del suo amore verso la serie di David Lynch, raccontando come si è approcciato allo show:

Eravamo così spaventati che ho spostato il materasso dalla mia stanza a quella di mia sorella e l’ho messo accanto al suo letto. Eravamo ossessionati dalla serie tv e così sinceramente terrorizzati che potevamo spaventarci semplicemente dicendo “Bob”. Quando hanno realizzato ‘Fuoco Cammina con Me’, ci è voluta davvero una settimana per guardarlo perché potevamo guardarlo solo 10 minuti alla volta. È così fo********nte spaventoso. Lo amo ancora oggi. Quell’episodio finale, niente di più spaventoso nella storia della TV. Come puoi superarlo?

L’attore ha continuato raccontando come legge le teorie dei fan di Twin Peaks per rilassarsi:

Ecco un segreto su di me che non ho detto a nessuno. Ecco lo scoop, la gente mi chiede: “Cosa fai per rilassarti?” Quello che mi rende sempre felice è cercare le teorie dei fan di “Twin Peaks”. Adoro leggere di ‘Twin Peaks’. Adoro pensare a ‘Twin Peaks’. Esiste nella mia testa ora e lo farà per sempre.