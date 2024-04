Jake Castorena, regista di X-Men ’97, ha svelato che il destino di un determinato personaggio non è stato deciso fin dall’inizio. Ovviamente, se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Castorena ha svelato che inizialmente Gambit non sarebbe dovuto morire, ma che al contempo non potrà dare i dettagli di ogni singola scelta:

Sì, Magneto. Sì, ma Gambit non era uno di quelli che doveva morire… è sempre stato Magneto? SÌ. È sempre stato Gambit? A metà. Magneto è sempre stato un po’ il punto fermo. L’altro personaggio, inizialmente non era Gambit. Non oso dire chi fosse perché è cambiato alcune volte. Perché quando cambi sceneggiatura e storia, spingi le cose in base a ciò di cui la storia aveva bisogno. Abbiamo cambiato chi ha tirato le cuoia. Questa è una delle cose che davvero, sinceramente, mi ha incuriosito nel lavorare a questo progetto. Era come, ‘Oh, oscilleremo un po’, ma sarà tutto guidato dalla narrazione.’ Tutto spingerà la narrazione in un modo che avvantaggerà la storia e giustificherà il motivo per cui stiamo apportando questi cambiamenti, non facendo queste cose solo per scioccarvi, ma per sfidare davvero e portare avanti la narrazione.