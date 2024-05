Matthew Waterson, doppiatore di Magneto in X-Men ’97 ha parlato del discorso alle Nazioni Unite dell’episodio 2 e di un ipotetico scontro con Thanos in Infinity War.

Waterson ha spiegato come il discorso alle Nazioni Unite di Magneto abbia cambiato il personaggio:

Non posso che elogiare le cose che dovrò fare in tutta questa serie. Voglio dire, Magneto essendo quello che è, riesce a parlare abbastanza e a fare una bella figura. Viene argomentato in modo abbastanza valido per il suo punto di vista. Inizialmente, leggendo quella scena e leggendo quel discorso, abbiamo modificato molto. Siamo tornati su questo nelle registrazioni aggiuntive, perché decidevano di cambiare solo una riga o una parola. E ogni volta lo leggevamo e pensavamo: “È fenomenale, sembra fantastico”. Tornavano e cambiavano, a volte solo una riga o una parola, e tu dicevi: “Oh, okay”. Oh no, così è meglio. Questo colpisce più duramente. È più tagliente, più conciso, più ricco di emozioni.’ Abbiamo continuato a lavorare su come renderlo più coinvolgente. Questo genere di cose è stato semplicemente divertente. L’intero discorso è così bello ed è così tagliente, in quanto non è una supplica, e non è una difesa “Questo è il motivo per cui è successo e sono disposto ad assumermene la responsabilità”. Ho le mie colpe, ma non vi escluderò, avete anche le vostre responsabilità.

Quella scena porta a una delle minacce più fredde e terrificanti che abbia mai sentito fare ed è davvero, davvero fantastico. Per arrivare a fare quel discorso, lo vedi lottare così tanto per mantenere ciò che ha promesso a Charles, e tutto ciò che ne consegue. E continua a dire: “Sia chiaro, non è che non posso fare quello che ho sempre fatto, scelgo di non farlo e se mi spingi abbastanza lontano, posso cambiare idea”. E il modo in cui l’intera cosa è stata messa insieme, e il modo in cui è stata scritta, e poi una volta che ho visto cosa avevano fatto i registi e gli animatori, ha funzionato così bene, quindi è stato fantastico farlo è davvero incredibile vedere finalmente, una volta realizzato tutto, il risultato finale quando tutti gli altri ci avevano messo la loro parte, con la musica dei Newton Brothers, l’ha reso ancora più fantastico.