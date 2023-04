Helen Mirren, protagonista anche di 1923, ha parlato dell’intero franchise di Yellowstone, definendolo come un’analisi della storia americana.

Durante una recente intervista con The Wrap, l’attrice ha spiegato il motivo per cui vede il mondo di Yellowstone come un’analisi della storia americana:

Non lo vedo come un franchise. Non lo vedo così. So che sembrerà una super pretesa, ma lo vedo più come un’analisi della storia dell’America, nel modo in cui Guerra e Pace è stata un’analisi di parte della storia della Russia, vista attraverso gli occhi delle famiglie, attraverso i membri delle stesse. Io la vedo molto più così.

Tra gli interpreti dello show ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone è prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

1923 è disponibile su Paramount+ e Now.

