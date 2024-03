Stellan Skarsgård ha parlato della serie Andor spiegando cosa l’ha resa diversa dagli altri progetti della saga di Star Wars.

L’attore, ripercorrendo la sua carriera, ha parlato del progetto con star Diego Luna nel ruolo di Cassian, sottolineando:

Gli esseri umani sono più di due personaggi. Siamo diversi quando incontriamo la nostra famiglia, quando siamo con i nostri amici, e quando siamo in altre situazioni… Ed è una specie di stato naturale, ma ho interpretato due personaggi qui in Andor, ed è stato… Prima di tutto, era davvero ben scritta. Tony Gilroy l’ha scritta; è come Star Wars per adulti. C’è una società davvero oppressiva, è una società fascista, e si percepisce la sua presenza. I personaggi sono davvero ben delineati.

Stellan ha quindi parlato del memorabile monologo di Luthen, svelando:

L’ho fatto 10 volte perché non andava bene. Non esattamente, ma se sai che qualcosa è sbagliato… Ah, sai che è sbagliato, lo sai e basta… Ah! Non è sbagliato. Finalmente ho avuto uno script in cui c’era un personaggio che volevo interpretare quando avevo 10 anni. E poi, ovviamente, chi non vuole diventare un pilota? Una nave spaziale? Chi non vuole sparare con pistole a raggi laser? Voglio dire, è il ragazzino dentro di me.