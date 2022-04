Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ladista dominando le classifiche dei titoli più visti su Netflix con la storia d’amore tra, i personaggi interpretati da Jonathan Bailey e Simone Ashley, al centro di un nuovo video.Online la piattaforma di streaming ha ora condiviso un montaggio che raccoglie le risposte più taglienti date dalla giovane al Visconte che sta cercando di conquistare il cuore di sua sorella Edwina, senza però aver previsto l’attrazione che prova per Kate.Da battute sull’incapacità di saper scommettere sul cavallo giusto alle corse a commenti sulle capacità intellettive di Anthony, il filmato riassume bene il rapporto un po’ conflittuale tra i due personaggi.

Chi ha amato la coppia non deve però temere che scompaia come accaduto con il Duca di Hastings e Daphne, comunque presente in alcune scene della seconda stagione. Simone Ashley e Jonathan Bailey hanno già confermato che torneranno sul set della stagione 3.

L’attrice ha dichiarato:

Nella seconda stagione ci sono stati molti tira e molla tra Kate e Anthony, complicazioni con la famiglia e poi si sono trovati alla fine. Penso che tutto stia semplicemente iniziando. Mi piacerebbe vedere Kate lasciarsi andare un po’ di più e giocare di più nella terza stagione, e in un certo senso godersi quell’amore. Penso che entrambi se lo meritino.

