Mercoledì: il cast reagisce alla tragica scena di Mano

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Netflix ha pubblicato un nuovo video speciale, in cui il cast di Mercoledì reagisce alla tragica scena di Mano. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete visto la serie tv per non rischiare spoiler.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Jenna Ortega e il resto del cast reagiscono alla scena del sacrificio di Mano, attaccata alle spalle dal mostro della prima stagione.

Fortunatamente lo zio Fester riesce a salvare la piccola alleata di Mercoledì, ma per un attimo il cast ha temuto di dire addio per sempre all’iconico membro della famiglia Addams.

Mercoledì è disponibile in esclusiva su Netflix. La rivincita della Bionde è disponibile nel catalogo Netflix.

Fonte: YouTube