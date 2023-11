All’edizione di quest’anno del Thundergong, il concerto di beneficenza condotto da Jason Sudeikis, il presentatore ha duettato sulle note di Shallow con una delle sue co-star di Ted Lasso.

Durante l’edizione di quest’anno dello Steps of Faith’s Thundergong!, l’evento annuale di beneficenza di Kansas City per raccogliere fondi per gli amputati, Jason Sudeikis ha iniziato a cantare “Shallow” (tratta da A Star is Born) con l’ospite speciale Will Forte quando i due sono stati interrotti da Hannah Waddingham che ha preso poi il posto di Forte.

Giunto al suo settimo anno, Thundergong! nel 2023 ha raccolto più di 800.000 dollari per Steps of Faith. Nei suoi sette anni di storia, lo spettacolo ha raccolto più di 2 milioni di dollari.

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

Fonte: Deadline

