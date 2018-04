tempo di lettura 3'

Nell’ultimo episodio delloc’è stato un ospite d’eccezione.

Parliamo di Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios che nel video pubblicato dal canale YouTube Ufficiale della saga Lucasfilm ha potuto spiegare quanto l’Universo Cinematografico della Marvel sia debitore nei riguardi di Guerre Stellari, tanto dal punto di vista produttivo quanto di approccio creativo.

Uno degli aspetti grandiosi di Star Wars, dei fumetti Marvel e relativi personaggi che cerchiamo di emulare con i nostri film è che se sei una di quelle persone che ama vedere un dato film nel week end d’esordio, allora il nostro compito è assicurarci che tu possa divertirti. E che se lo vuoi vedere una seconda volta ci sia altro da vedere. Così com alla terza, quarta e quinta visione. Più hai voglia di approfondire, più roba puoi trovare perché c’è sempre una ricompensa ad aspettarti. Ed è una lezione che ho imparato da Star Wars e da quei libri della West End.

In aggiunta a questa sorta di “eredità spirituale”, Feige ha anche paragonato il team ristretto che regge le redini dell’UCM allo storygroup della Lucasfilm:

Abbiamo un nucleo di filmmaker e di squadre di produttori esecutivi. Lavoriamo insieme da dieci anni ed è una specie di gruppo ristretto che chiamiamo “Il Parlamento”. Spesso ci urliamo da un tavolo all’altro e tenere traccia della cosa non è complicato perché penso a noi come a quello che accade per Star Wars. Noi abbiamo 10 anni e Star Wars 40. Ma dipende sempre dalla storia che vogliamo raccontare con ogni singolo film, ma è il gruppo principale di registi che lavora a tutti questi film che tiene traccia di tutto.

