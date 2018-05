tempo di lettura 2'

Paese che vai, usanze che trovi.

Anche in ambito cinematografico.

Come noto, in Giappone le pellicole dei Marvel Studios ottengono sì successo, ma non nella stessa misura di quanto avviene negli altri mercati di punta.

Non è quindi un caso che mentre Avengers: Infinity War continua a stabilire record su record grossomodo dappertutto, nel Sol Levante è stato già detronizzato dalla prima posizione dal nuovo anime di Detective Conan.

Con 453.000 biglietti staccati al botteghino, 16.000 in più del kolossal dei fratelli Russo, Detective Conan: Zero the Enforcer si è assicurato la prima posizione al box office nipponico. È anche interessante notare che il terzo Avengers, con 6.155.633 $ raccolti nel fine settimana d’esordio, ha fatto segnare un calo del 16.4% rispetto alla performance avuta nel 2015 da Avengers: Age of Ultron.

A seguire la chart giapponese completa (via CBM.com):

1. “Detective Conan: Zero the Enforcer”

2. “Avengers: Infinity War”

3. “Ready Player One”

4. “Crayon Shin-chan Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~”

5. “Coco”

6. “Tonari no Kaibutsu-kun”

7. “Inuyashiki”

8. “Marmalade Boy”

9. “The Boss Baby”

10. “Jumanji: Welcome to the Jungle”

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.