tempo di lettura 2'

Continua la corsa dial box-office di tutto il mondo, stabilendo nuovi record giorno dopo giorno.

Ieri la pellicola dei Marvel Studios ha superato un importante traguardo storico, raggiungendo il miliardo di dollari in incassi globali in soli undici giorni. Si tratta di un record: Star Wars – Il Risveglio della Forza, che deteneva il primato, aveva impiegato 12 giorni.

Sono solo 34 i film che hanno superato il miliardo di dollari globali: sei dei Marvel Studios, diciassette della Disney. Ripetiamo, come sempre, che si tratta di record che non tengono in considerazione l’inflazione.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: Variety