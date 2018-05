Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche ora fa abbiamo parlato, nel dettaglio, del minutaggio dei vari personaggi di

Per quanto riguarda l’Ordine Nero, Fauce d’Ebano si attesta a quattro minuti, Proxima Midnight e Astro Nero 3 minuti e quarantacinque secondi e, infine, Gamma Corvi a tre minuti e mezzo.

Il co-regista Joe Russo ha avuto modo di parlare della questione “tempo in scena del Black Order” al già citato Q&A presso la Iowa City High School.

Il pubblico ha aspettato dieci anni per trovare tutti i personaggi dell’UCM riuniti in un film di due ore e mezzo. Per approfondire la storia [dell’Ordine Nero, ndr.] avremmo avuto bisogno di un film a parte. Questi personaggi fanno il loro lavoro nel film e il pubblico li vede abbastanza in azione, per tutto il tempo che erano necessari allo svolgimento del film. Per quanto possa apprezzare questi personaggi, così come i fumetti, se avessimo iniziato a esplorare anche la loro storia sarebbe diventato inguardabile.