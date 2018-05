Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

È uno dei momenti più spassosi di, il cinecomic dei fratelli Russo uscito lo scorso 25 aprile nei cinema dello stivale.

Parliamo del frangente in cui Tony Stark, Doctor Strange e Peter Parker incontrano i Guardiani della Galassia e la concitata discussione che scaturisce fra i presenti viene inevitabilmente dirottata sull’argomento “Gamora”.

Come rivelato dagli sceneggiatori, la riuscita del passaggio si deve anche alla capacità di improvvisare di Dave Bautista (maggiori dettagli qua).

Ecco l’estratto:

The #1 question after seeing @Avengers: #InfinityWar. See the film in theaters again: https://t.co/xQsJemiGws pic.twitter.com/ZmPgxk3K0q

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 16 maggio 2018