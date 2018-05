tempo di lettura 2'

La prima apparizione dei Guardiani della Galassia inè, chiaramente, accompagnata da un brano molto riconoscibile come “The Rubberband Man” dei The Spinners.

Dopo essere stato interpellato in merito su Twitter, James Gunn ha rivelato i titoli degli altri due brani che erano stati presi in esame per il passaggio citato.

Eccoli qua sotto:

I just checked. It was actually FOUR songs – Rubberband Man by The Spinners, Draw the Line by @Aerosmith, Train in Vain by The Clash, & Caught in a Dream by @alicecooper. Here’s a Spotify list of Awesome Mix 2.1 (with another song cut from the film).https://t.co/cFh7PsCb6W https://t.co/yHOQT4b5Uc

— James Gunn (@JamesGunn) 19 maggio 2018