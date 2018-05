Spoiler

ATTENZIONE: Contiene spoiler sul finale di Avengers: Infinity War

Kevin Smith è rimasto più che soddisfatto da Avengers: Infinity War, ma ha specificato che – durante la visione – aveva sperato in un potenziale colpo di scena che, almeno per il momento, non è arrivato sul grande schermo. Dopo lo schiocco di dita di Thanos, vediamo le tragiche conseguenze sugli eroi e su parte della popolazione. In una scena durante i titoli di coda vediamo tuttavia che Nick Fury, prima di scomparire, riesce a inviare una richiesta di soccorso a Captain Marvel – protagonista del cinefumetto con Brie Larson i cui lavori sono tuttora in corso.

Come spiegato da Smith:

Spesso mi chiedono “Cosa pensi del finale?”. A me è piaciuto, ma per un attimo avevo pensato, quando appare l’indicatore del trasmettitore [di Nick Fury, nella sequenza dopo i titoli di coda], che sarebbe apparso il numero quattro. Ma ciò che hanno fatto è stato fantastico, mi piace il riferimento a Captain Marvel alla fine.

Smith, naturalmente, parla di “numero 4” in riferimento ai Fantastici 4 e richiamando il fatto che – in pura teoria – l’acquisizione della Fox da parte della Walt Disney potrebbe aprire nuovi potenziali spiragli circa l’ingresso dei 4 supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

