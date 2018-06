Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Anche chi ha apprezzatonon ha, generalmente, potuto evitare di pensare che il climax finale del film, la sparizione di tanti eroi ed eroine dell’Universo Cinematografico della Marvel sia stato sì di sicuro impatto emotivo, ma “attutito” in un certo qual modo dalle necessità seriali della franchise.

Sapere che ci sarà un sequel del terzo Avengers, sapere che un secondo Spider-Man è in lavorazione, che Dave Bautista tornerà nei panni di Drax e che un secondo Black Panther è cosa praticamente certa. Tutte informazioni che fanno perdere un po’ di incisività allo spiazzante epilogo del kolossal cinefumettistico.

In una nuova intervista all’Huffington Post i fratelli Russo hanno però risposto a chi ha criticato la chiusura del film proprio per questa ragione.

Anthony Russo: C’è una cosa che bisogna tenere sempre bene a mente. Tutto è possibile nell’Universo Cinematografico della Marvel. Anche se un film a un sequel in programma non significa che tutto prosegua in modo lineare, così come il pubblico è automaticamente portato a pensare. Non è necessariamente questo il caso. Ci sono davvero tante maniere inventive per continuare a raccontare l’UCM.

Joe Russo: Il secondo Guardiani della Galassia e Infinity War sono separati da un lasso di tempo di 4 anni. Un sacco di tempo per un sacco di storie potenziali. E come ha già spiegato Anthony, non dovete necessariamente aspettarvi una progressione lineare della narrazione.