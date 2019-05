tempo di lettura 2'

Giusto qualche istante fa, abbiamo pubblicato un articolo con le dichiarazioni di Kevin Feige che riconosce i giusti meriti a Josh Brolin per la riuscita del personaggio.

Restiamo sul medesimo argomento con un aneddoto riguardante il papà fumettistico del personaggio, Jim Starlin.

Qualche giorno fa, Starlin ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di aver scoperto l’impiego di Thanos da parte dei Marvel Studios solo nel momento in cui si è recato al cinema per vedere il primo Avengers di Joss Whedon.

Ho scoperto che compariva in The Avengers due giorni prima che uscisse il film. Poi me ne sono andato a una proiezione di mezzanotte e dietro di me c’erano un lettore di fumetti e un fan dei cartoni animati, sapete, quel genere di spettatori che chiacchierano un sacco durante un film e che puoi trovare a proiezioni come quella. Quando Thanos si palesa alla fine del film il fan dei fumetti è rimasto a bocca aperta esclamando “Thanos!” il fan dei cartoni invece gli ha chiesto “E chi è Thanos?”

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.