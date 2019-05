Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il potere delle Gemme dell’Infinito e del Guanto dell’Infinito potrebbe essere utilizzato in infiniti modi.

Ma cosa farebbe il Soldato d’Inverno con un potere simile? Questo è stato chiesto a Sebastian Stan durante il MCM di Londra. Ecco la sua risposta:

Non so. Curare il cancro. Curare l’AIDS. Fermare la guerra. Voglio dire, ci sarebbero un mucchio di cose che si potrebbero fare invece di quello per cui sono state utilizzate. [..] È difficile immaginare di avere un potere del genere e non avere la possibilità di utilizzarlo nella maniera più adeguata. Ma penso che per prima cosa probabilmente fermerei la guerra.