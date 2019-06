ATTENZIONE: SPOILER SU AVENGERS: ENDGAME

La propensione di Tom Holland per gli spoiler è ben nota. E a quanto pare, l’attore non è riuscito a trattenersi nemmeno sul set di Spider-Man: Far From Home, dove a quanto pare ha “rovinato” una delle morti centrali di Avengers: Endgame ai suoi colleghi.

In un’intervista Zendaya e Jacob Batalon hanno infatti confermato che Holland ha rivelato loro la morte di Tony Stark un anno fa: “Me l’ha detto troppo presto!”, spiega nel video Zendaya, “Penso che ne avessimo parlato nel 2016”, aggiunge Batalon. “Io lo sapevo da moltissimo tempo,” commenta Holland nello stesso video. “E quindi ovviamente dovevi dircelo!” risponde sarcasticamente Zendaya. “Sì, ho detto qualcosa tipo ‘Yo, come va? Iron Man muore.”, scherza Holland. “Onestamente credo sia andata esattamente così,” aggiunge Zendaya. “Ma questo è esattamente il modo migliore per scoprirlo! Pensavi di volerlo scoprire per la prima volta in un cinema? NO!”

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.