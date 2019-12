Franon può esserci vera competizione in Cina.

Nel secondo week-end di permanenza in Cina, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker continua la sua disastrosa marcia al botteghino.

Dopo aver debuttato col peggiore esordio per un film della saga Lucasfilm nell’importante mercato asiatico, nel corso dell’ultimo fine settimana il film di JJ Abrams è sceso al settimo posto della classifica incassando solo due milioni di dollari.

Secondo la piattaforma di online ticketing Maoyan, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker finirà per incassare solo 19.7 milioni di dollari in Cina, ben al di sotto dei 126 de Il Risveglio della Forza, dei 69.4 di Rogue One e dei 42.6 de Gli Ultimi Jedi

Per contro, Ip Man 4: The Finale, il quarto appuntamento della saga con Donnie Yen uscito in contemporanea con il nono Star Wars, mantiene ben salda la prima posizione con un “raccolto” di 24.2 milioni di dollari e un totale di 97.6 milioni.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

