I fratelli Menendez, sale l'attesa per il documentario: i produttori commentano gli ultimi sviluppi del caso giudiziario

Sale l'attesa per l'uscita su Netclix del documentario I fratelli Menendez, che promette di mostrare un nuovo lato della vicenda giudiziaria di Erik e Lyle Menendez al centro della recente serie MONSTERS. I due parleranno infatti per la prima volta dopo decenni dal duplice omicidio dei genitori che li ha condannati all'ergastolo senza condizionale nel 1996.

Proprio la serie di Ryan Murphy e Ian Brennan ha riacceso i riflettori sul caso, generando non poche polemiche:ha rilasciato una rara dichiarazione pubblica criticando il progetto, Ryan Murphy e la famiglia estesa Menendez hanno condiviso pubblicamente le loro opinioni e Kim Kardashian ha visitato i fratelli in prigione sostenendo la loro scarcerazione in un editoriale diventato virale. Infine, a seguito di una petizione di habeas corpus presentata dai fratelli nel 2023, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha annunciato giovedì sera che il caso è nuovamente sotto revisione, aprendo la strada a una possibile riapertura del processo, una riduzione della pena o persino al rilascio dei fratelli - cosa auspicata dallo stesso Murphy

In una lunga intervista con l'Hollywood Reporter, i produttori del documentario Ross Dinerstein e Rebecca Evans di Campfire Studios hanno parlato del progetto, spiegando di aver terminato la produzione un anno fa e di essersi dedicati alla post-produzione da allora:

Evans - Abbiamo trascorso davvero un anno a montare, cercando di capire il modo migliore per raccontare questa storia. Perché è qualcosa di unico che i fratelli chiamino da una prigione, e sono conversazioni audio, quindi abbiamo davvero dovuto capire come raccontare quella storia in modo efficace, poiché il pubblico non è abituato a cose come questa. Ci siamo concentrati molto nel raccontare la storia e nel mantenerla aggiornata rispetto ai cambiamenti culturali avvenuti da allora.

DINERSTEIN - Esatto, questo documentario non accompagna Monsters. Vogliamo essere sicuri di dirlo chiaramente.

EVANS - Come per tutti i nostri altri documentari, non è nato come complemento, volevamo semplicemente far uscire questa grande storia che abbiamo trascorso tanto tempo a mettere insieme negli ultimi quattro anni. [...]

DINERSTEIN - In tutto quello che facciamo, raramente c'è un annuncio per l'inizio della produzione. Netflix non fa marketing in questo modo. È molto meglio fare così, che annunciare che sei in produzione e poi far uscire il progetto quattro anni dopo. [...] Siamo molto felici [della decisione di farlo uscire dopo MONSTERS]. Netflix sa quello che fa. Sono i migliori del settore quando si tratta di lanciare progetti, quindi non abbiamo alcun problema con questo.

EVANS - Come filmmaker, tutto ciò che desideri è che le persone guardino quello in cui hai messo cuore, anima ed energia, e il tempismo è perfetto perché la gente è al massimo dell'interesse per comprendere la loro storia.