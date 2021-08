La 78 esima edizione del Festival di Venezia si avvicina, e dopo l’annuncio del calendario ufficiale delle proiezioni per il pubblico , oggi è toccato all’apertura della biglietteria . Moltissimi fan attendevano questo momento per acquistare i biglietti dei film più attesi e programmare il loro viaggio al Festival, parliamo in particolare di, che verrà presentato a partire dal 3 settembre.

Il direttore artistico del Festival, Alberto Barbera, da giorni risponde su Twitter alle molte domande che gli vengono poste, e in questi minuti sta aggiornando circa le difficoltà nell’accesso al sito per acquistare i biglietti, chiedendo di avere pazienza:

Risposta collettiva alle molte domande simili. Troppe richieste contemporanee di accesso al sito. Occorre avere molta pazienza. Mi dispiace. — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) August 18, 2021

Quello che è certo, però, è che una proiezione non era nemmeno disponibile su Boxol, e cioè quella di Dune in Sala Grande con il regista e il cast. A quanto pare è solo a inviti, come l’apertura con Madres Paralelas di Almodóvar:

Ancora una risposta collettiva. Molti mi chiedono dei biglietti di Dune in Sala Grande. Purtroppo i 500 posti disponibili sono già esauriti. Ci sono altre proiezioni di Dune per il pubblico, alle 20:30 all'Arena Lido e alle 24 al PalaBiennale. Altre proiezioni a Venezia e Mestre. — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) August 18, 2021

La proiezione di Dune delle 19 non è in vendita. Ci sono altre proiezioni aperte al pubblico. In Arena Lido alle 20.30, al Palabiennale alle 24. Altre proiezioni a Venezia e a Mestre il giorno successivo — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) August 18, 2021

Barbera ha comunque confermato che Timothée Chalamet sarà a Venezia, così come Dakota Johnson e Olivia Colman per The Lost Daughter e Oscar Isaac per The Card Counter e Scene da un matrimonio. Va però ricordato che il red carpet anche questa volta non sarà aperto al pubblico, ma ovviamente verrà trasmesso in streaming.

Si — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) August 18, 2021

There will be live streaming of course — Alberto Barbera (@AlbertoBarbera2) August 17, 2021

Nel frattempo, registriamo l’entusiasmo di Fabio D’Innocenzo che ha provato ad acquistare i biglietti per America Latina:

Ricordiamo che per accedere al Festival sarà necessario esibire il Green Pass.

Trovate tutte le notizie sul Festival di Venezia nella nostra sezione.