Gli Anelli del Potere: l’interprete di Sauron si candida per la parte di Mr Freeze nel DCEU

Charlie Vickers, l’interprete di Halbrand / Sauron nella serie TV de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha espresso il desiderio di entrare a far parte del DCEU interpretando Mr Freeze.

L’attore, che grazie all’exploit e alla visibilità data da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha impresso una forte spinta alla sua carriera e alla sua notorietà dopo alcune piccole parti come quella nella serie Tv de I Medici e nel film Palm Beach, ha difatti spiegato che quello di Sauron non è l’unico ruolo “da cattivo” che gli interessa esternando tutto il suo apprezzamento verso il noto villain di Batman Mr. Freeze, il cui vero nome è Victor Fries.

Queste le parole di Vickers:

Tutti i personaggi, sia villain che eroi, sono interessanti nel momento in cui manifestano una certa complessità che mi emoziona. Ma ci sono davvero così tanto iconici villain che troverei straordinario interpretare. Un giorno mi piacerebbe molto… sai una volta andai, da piccolo, in un parco a tema tipo Disneyland e similari… c’era Mr Freeze e scelse me e comincio a correre con me. Stavano facendo questa specie di spettacolo live di Batman. Fu terrificante. Ero terrorizzato. Ma, grazie a quell’esperienza, penso proprio che sarebbe molto interessante interpretare Mr Freeze in una maniera che sia contemporanea, realistica e dark. Chiaramente è una strada molto lunga, ma sarebbe bello.

È molto curioso notare come le parole di colui che interpreta Sauron ne Gli Anelli del Potere arrivino in un periodo decisamente “florido” per tutto ciò che ha a che fare con Batman. In aggiunta all’indiscrezione che vede il regista di The Batman Matt Reevese al lavoro su una serie di spin-off cinematografici dedicati proprio a villain più e meno noti dell’Uomo Pipistrello, il “buzz” su Mr Freeze è decisamente “caldo” fin da quando, nell’ottobre del 2020, il produttore di Joker ha spiegato che, a suo modo di vedere, un film sulle origini del personaggio potrebbe funzionare. Ma non è tutto: anche lo stesso Matt Reeves, durante gli impegni stampa per il suo kolossal cinefumettistico, ha spiegato di provare un certo interesse verso l’eventualità del poter raccontare una versione realistica della popolare nemesi del Crociato di Gotham.

Ricordiamo che il personaggio è già apparso sul grande schermo in Batman & Robin (1997, di Joel Schumacher) interpretato da Arnold Schwarzenegger.

FONTE: Comic Book