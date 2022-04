Negli ultimi giorno,è stato – e continua ad essere – grande protagonista sui siti e sulle testate focalizzate sul mondo dell’intrattenimento perché la star è stata coinvolta nella promozione stampa di Sonic 2 – il film in cui è tornato a vestire i panni del villain, il Dr Robotnik. Anche noi di BadTaste lo abbiamo incontrato per la seconda volta: trovate la nostra intervista in questa pagina

Jim Carrey che, nel corso della sua carriera, ha interpretato tanti ruoli che, a ragione, possiamo definire memorabili, ha spiegato in un’intervista a quale condizione sarebbe disposto a tornare nei panni di Ace Ventura, ruolo che, nel 1994, ha lanciato la sua carriera cinematografica.

Dal mio punto di vista, anche mettendo da parte il fatto che sono passati davvero tanti anni, non lo farei a meno che una persona, un autore, un regista geniale non venisse a propormi qualcosa di realmente nuovo su quello che potrebbe accadere al personaggio. Se Christopher Nolan venisse da me dicendomi “Voglio rendere reale Ace Ventura reale, voglio fare qualcosa di davvero interessante” chiaramente a quel punto potrei ascoltare quello che ha da dire. Ma per la maggior parte, dopo un certo periodo di tempo, non c’è una singola cellula del tuo corpo che ti rende la persona che eri un tempo quindi finiresti solo per imitare quello che hai fatti ai vecchi tempi privo però della stessa ispirazione.

Qualche settimana fa, durante il Super Bowl, Jim Carrey è effettivamente tornato nei panni di un suo storico personaggio, Chip Douglas, il tecnico installatore della TV via cavo protagonista de Il rompiscatole, il film di Ben Stiller uscito nel 1996, in uno spot della Verizon.

