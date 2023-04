Variety riporta che alla presunta vittima di Jonathan Majors è stato accordato un ordine restrittivo nei confronti dell’attore in attesa del 9 maggio, quando si terrà l’udienza in cui Majors dovrà rispondere delle accuse di aggressione.

L’ordine restrittivo prevede che le due parti non entrino in alcun modo in contatto fino al processo, neanche tramite terze parti.

“È prassi in casi come questo” ha commentato l’avvocata Priya Chaudhry. “Abbiamo acconsentito perché il signor Majors non vuole avere nulla a che fare con la donna che lo ha aggredito“. Chaudhry ha spiegato di aver chiesto la consulenza di un medico forense, secondo cui le ferite riportate dalle donna non avrebbero potuto esserle state inferte da Majors nella maniera in cui aveva descritto.

“L’opinione dell’esporto dimostra che la donna sta mentendo. È preoccupante che anche con queste prove incontrovertibili, il procuratore distrettuale porti avanti questo caso fasullo“.

