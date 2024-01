Killers of the Flower Moon

È ora ufficiale: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese arriverà su AppleTV+ a partire dal 12 gennaio.

La notizia non riguarda l’Italia, dove la pellicola – alla luce di altri accordi distributivi – sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 26 gennaio. Il giorno prima, lo ricordiamo, arriverà in home video su supporto fisico con Eagle Pictures.

Trovate tutte le informazioni su Killers of the Flower Moon nella nostra scheda.

