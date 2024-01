Con la nomination ricevuta per la Miglior regia di Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese supera Steven Spielberg e diventa, ufficialmente, il regista più candidato della storia del cinema in questa specifica e importantissima categoria (TUTTE LE NOMINATION AGLI OSCAR 2024).

Prima di Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese era stato nominato per Toro scatenato, L’ultima tentazione di Cristo, Quei bravi ragazzi, Goodfellas, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Hugo Cabret, The Wolf of Wall Street e The Irishman. Finora è riuscito a vincere la statuetta dorata solo grazie a The departed.

Ospite di Stephen Colbert, l’acclamato regista ha potuto commentare la decima candidatura spiegando di sentirsi molto emozionato per la cosa.

Per questo film in particolare è davvero molto emozionante. Soprattutto perché il film significa molto per me e ha richiesto diversi anni di gestazione. Ti ritrovi a ri-osservare indietro negli anni. Dieci nomination nel corso del tempo. Onestamente non so come sia successo. Non lo so, perché non si fanno mai film per vincere premi. Cerchi di fare un film nel miglior modo possibile. Sono molto contento che così tante persone siano state nominate per il film, compreso Robbie Robertson per la sua meravigliosa colonna sonora. È qualcosa di molto speciale. Lily Gladstone, naturalmente. Incredibile. E anche Bob De Niro. Sono triste per Leo. Avrei voluto vederlo lì in corsa come Miglior Attore, ma la sua presenza c’è; è fondamentale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Stephen Colbert via YouTube

Oscar 2023: link utili

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate