Sale la tensione all’interno dei membri dell’Academy per la controversa decisione, annunciata alcuni giorni fa, di “relegare” la consegna dei premi in otto categorie (delle 23 complessive) all’ora precedente la diretta, montando poi gli spezzoni all’interno della diretta.

Variety ha infatti diffuso una lettera al presidente David Rubin che è stata firmata da più di 60 professionisti, molti dei quali vincitori dell’Oscar, tra cui spiccano i nomi di James Cameron, John Williams, Kathleen Kennedy (Steven Spielberg si era esposto pubblicamente qualche giorno fa), Tony Kushner, Joe Roth, Guillermo del Toro, Dante Ferretti, Dean Tavoularis, Milena Canonero, Dante Spinotti, Vittorio Storaro, Howard Shore, John Debney, Nicholas Britell, Thomas Newman, James Newton Howard, Alexandre Desplat, Alan Silvestri, Ramin Djawadi, Hildur Guðnadóttir. Nella lettera si insiste che questa decisione sminuisca le otto categorie in questione (Cortometraggio documentaristico, Cortometraggio d’animazione, Cortometraggio live action, Montaggio, Trucco e parrucco, Colonna sonora, Scenografie, Sonoro) relegandole a “uno status di cittadini di seconda classe”. “Sminuire queste categorie con l’obiettivo di inseguire gli ascolti e il profitto a breve termine causerà danni irreparabili all’immagine dell’Academy come arbitro imparziale e come responsabile del premio più importante della nostra industria,” spiega la lettera. “Cercare di ampliare il pubblico rendendo la trasmissione più interessante e leggera è un obiettivo lodevole e importante, ma non può essere raggiunto svalutando quelle categorie il cui lavoro rende l’arte cinematografica meritevole di essere celebrata”. La richiesta nei confronti di Rubin e del comitato esecutivo dell’Academy è di tornare sui propri passi: “Per quasi un secolo l’Academy Award ha rappresentato lo standard nel riconoscere e onorare le arti essenziali della cinematografia. Ora, mentre ci avviciniamo al nostro centenario, temiamo che questo standard verrà minacciato dallo svalutare alcune di queste discipline. […] Mestieri artistici come le musiche, il montaggio, la scenografia, il trucco e parrucco, il suono meriteranno sempre lo stesso rispetto e riconoscimento conferiti a recitazione, regia, effetti visivi”.

L’elenco dei firmatari della lettera:

Peter Baert Bruce Berman Volker Bertelmann Terence Blanchard Scott Bomar Nicholas Britell James Cameron Milena Canonero John Corigliano John Debney Guillermo del Toro Alexandre Desplat Ramin Djawadi Amie Doherty Tan Dun Laura Engel Bruce A. Evans Sven Faulconer George Fenton Dante Ferretti Simon Franglen Raynold Gideon Michael Gorfaine Peter Gregson Dave Grusin Trevor Gureckis Hildur Guðnadóttir Alex Heffes Nate Heller David Hirschfelder Natalie Holt James Newton Howard Steve Jablonsky Jónsi Federico Jusid Jan A.P. Kaczmarek Kathleen Kennedy Geoffrey Kirkland Philip Klein Kristie Macosko Krieger Tony Kushner Maria Machado Patty Macmillan Judianna Makovsky Richard Marvin Nami Melumad Robert Messinger Thomas Newman David Newman Anne Nikitin Dustin O’Halloran Atli Örvarsson John Powell Steven Price Michael Rosenberg Joe Roth Sam Schwartz Lisbeth Scott Theodore Shapiro Howard Shore Alan Silvestri Sam Slater Alex Somers Dante Spinotti Herdís Stefánsdóttir Vittorio Storaro Tamar-kali Dean Tavoularis Fernando Velázquez Chris Walden Chris Westlake Nathan Whitehead John Williams Andrew Zack Lili Fini Zanuck

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.