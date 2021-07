Per anni i Marvel Studios hanno progettato un film dedicato a: molte versioni della pellicola sono state sviluppate nel corso del tempo, e quella che è appena arrivata nei cinema di tutto il mondo e su Disney+ ha una posizione precisa nella timeline dell’Universo Cinematografico Marvel, raccontando un’avventura in solitaria (rispetto ai colleghi Avengers) ambientata appena dopo gli eventi die prima di, più precisamente nel. Il film termina poi con una scena dopo i titoli di coda ambientata dopo Endgame , che contribuirà a lanciare la serie tv Hawkeye dedicata a

Durante il film scopriamo che dopo gli eventi di Civil War, avendo violato gli accordi di Sokovia, Nat deve darsi alla macchia e si rifugia in Norvegia. Finirà per riunirsi alla sua “famiglia” (Yelena, Milena e Alexei/Red Guardian) con l’obiettivo di distruggere la Stanza Rossa e liberare altre Vedove come lei.

Alla fine del film, Yelena, Milena e Red Guardian si separano da Nat, lasciando intuire il motivo per cui questi personaggi non vengono visti in Infinity War o Endgame. Milena e Alexei si uniscono alle Vedove Nere “libere”, dopo la distruzione della Stanza Rossa: possiamo immaginare che Milena si impegnerà nel replicare il siero per salvare altre Vedove.

Natasha, invece, rimane ad “accogliere” il convoglio del Generale Ross, attirando la sua attenzione mentre la sua famiglia fugge. Stranamente, il film non mostra se si fa catturare o se scappa all’ultimo secondo, ma probabilmente scappa, perché poi nella scena finale del film vediamo Natasha libera che si incontra con Mason, il quale le consegna… un Quinjet. È un preludio al suo unirsi ai Secret Avengers di Captain America che vediamo in Infinity War.

Per quanto riguarda Yelena, nella scena dopo i titoli di coda (ambientata dopo la morte di Nat, dopo Endgame) capiamo che negli anni si è avvicinata alla Contessa Valentina Allegra de Fontaine, svolgendo probabilmente delle missioni per lei, la prossima delle quali sarà trovare Occhio di Falco.

In un’intervista con Entertainment Weekly il presidente della Marvel Kevin Feige ha spiegato perché si è scelto di ambientare il film tra Civil War e Infinity War:

Questo film è pensato per riempire quel vuoto, in un modo che non solo serva a spiegare cos’ha fatto in quel periodo, ma approfondisca anche altri aspetti della sua vita che sono stati molto importanti nella sua formazione, spiegando le sue idee sulla famiglia, sul perché sia sempre stata scettica circa questo concetto di famiglia, e perché gli Avengers sono riusciti a diventare qualcosa di simile alla sua famiglia ideale.

C’è un momento molto preciso in Civil War nel quale Natasha parla con Tony Stark e poi esce di scena, e poi un momento molto preciso in Infinity War quando ritorna in scena a Edinburgo con Sam Wilson e Steve Rogers.

Negli anni sono state sviluppate molte versioni del film, dicevamo. In un’intervista con MTV News, la protagonista Scarlett Johansson entra nel dettaglio di qualcuna di queste versioni:

Nel corso del tempo avremmo potuto fare film molto diversi. Semplicemente, non sarebbero stati questo film. Dieci anni fa non avevo la stessa prospettiva, la stessa idea su Natasha a cui ispirarmi. Questo film ha avuto davvero molte versioni, perché non era una storia che eravamo obbligati a raccontare, il che ci ha dato una certa libertà. È iniziato come qualcosa di molto diverso, e c’è persino stata una versione del film molto “status quo”. Yelena e Natasha erano avversarie, e Yelena cercava di detronizzarla, era un film più improntato sullo spionaggio. E a me non diceva niente, pensavo “non posso tornare sul set per un film del genere”. Un’altra versione, che ho sviluppato a livello personale, era molto esistenziale, molto strana. Kevin Feige ci disse: “Non posso tornare sul set per un film del genere”. [ride] Era molto strano, mi piaceva!

Kevin voleva fare un film sulla famiglia di Natahsa. Voleva fosse incentrato sulla famiglia, su una specie di famiglia disfunzionale. Un giorno si sveglia… e ha quest’idea. C’è voluto molto tempo per me per calarmi nel progetto, per ovvi motivi, ma non penso che saremmo riusciti a fare questo film in un altro momento. Non c’era modo di esplorare il personaggio così in profondità 10 anni fa.