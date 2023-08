Jonathan Majors, come previsto, è arrivato in tribunale il 3 agosto per rispondere alle accuse di aggressione partite da una donna che frequentava, la ballerina Grace Jabbari.

L’accusa ha però annunciato, come riporta Variety, di non essere pronta a procedere vista la mancanza di alcune prove, così ha chiesto un rinvio di alcune settimane.

L’avvocata dell’attore Priya Chaudhry ha dichiarato che il rinvio è stato fissato visto che l’accusa non è stata in grado di rispettare i tempi previsti per la raccolta delle prove.

La nuova data è stata così fissata al 6 settembre.

Sulla vicenda Jonathan Majors leggi anche:

Classifiche consigliate