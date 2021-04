si è aggiudicato l’Oscar per Migliore attore protagonista per il suo ruolo in

E dopo le varie celebrazioni ora anche una cara collega dell’attore ha voluto omaggiare tale vittoria. Salma Hayek ha infatti postato su Instagram un video in cui la vediamo ballare teneramente con Hopkins e congratularsi con lui per l’Oscar nella didascalia del video.

Potete vedere il video nel post qua sotto:

Qua sotto trovate le informazioni su The Father:

Basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Zeller insieme a Christopher Hampton il film segue la storia dell’ottantenne Anthony (Hopkins), un anziano dispettoso che vive da solo e che cerca di sfuggire agli assistenti che sua figlia Annie (Colman) cerca di presentare in maniera incoraggiante. L’aiuto però sta diventando una necessità per Annie, non può più far visita regolarmente al padre mentre la realtà di quest’ultimo si sta sgretolando. Mentre sperimentiamo il flusso e il riflusso della sua memoria, quanto del passato e dell’identità dell’uomo può ancora aggrapparsi a Anthony? Come affronta la questione Annie mentre piange la perdita di suo padre nonostante lui sia ancora vivo e respiri di fronte a lei?

Del cast fanno parte anche Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams e Mark Gatiss.

Il film è arrivato in un numero limitato di sale americane il 18 dicembre (per poi espandersi in tutti gli altri cinema dal 25 dicembre).

FONTE Salma Hayek/Instagram