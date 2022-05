Presto rivedremonei panni di Darth Vader nella serie televisiva Star Wars di Disney+

Per l’occasione l’attore ha parlato con Total Film della sua esperienza anche con i film della trilogia prequel:

È stata fenomenale l’esperienza di lavorazione ai prequel. Voglio dire, lavorare con George Lucas e interpretare questo personaggio, non avrei potuto chiedere di meglio. Non volevo che finisse. È stato triste dopo la sua conclusione. A quel tempo ho pensato fosse dovuto a quello. Pensavo che George avesse racontato la sua storia, e il mio viaggio con il personaggio fosse finito. Tornare dopo tutti questi anni e continuare il viaggio è così bello ed estremamente significativo per me.