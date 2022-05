Dallain corso in questi giorni in California, ad Anaheim, sono già arrivati svariati aggiornamenti sulla saga ideata da George Lucas e sui progetti futuri della Lucasfilm, progetti che, al momento, sono maggiormente delineati, più che sui, sul fronte dell’offerta televisiva per lo streaming di Disney Plus.

In un approfondimento pubblicato ieri abbiamo riportato svariate dichiarazioni di Kathleen Kennedy, la presidente della Lucasfilm, che ha parlato del perché i nuovi film siano stati ignorati e del perché ci sia esigenza di “una nuova saga”.

Dal red carpet della Star Wars Celebration ha spiegato che ci saranno altre occasioni per parlare in maniera più specifica dei nuovi film di Guerre Stellari che, prima o poi, vedremo al cinema. Chiaramente non possiamo sapere se si stia riferendo o meno alla D23 in programma per questo settembre, ma le sue parole, nello specifico, sono state:

Avevamo molto da mettere in evidenza sulle nuove serie tv che sono in arrivo. Avremo tutto il tempo che serve per poter mostrare alla stessa maniera quello che abbiamo in serbo per i film di Star Wars. Siamo molto emozionati al pensiero di quello che avverrà.

Fonte: Variety via Screen Rant