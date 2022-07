Thor viene sconfitto da Patriota nel mash-up poster di The Boys

Thor: Love and Thunder

Patriota, il villain di The Boys, incontra Thor e non solo per una casuale sovrapposizione di date sul calendario.

Questa settimana infatti ha decretato la fine della terza stagione di The Boys (LEGGI LA RECENSIONE DEL FINALE DI STAGIONE), l’acclamata serie disponibile in streaming su Prime, e l’arrivo nei cinema di Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios.

Il profilo ufficiale di The Boys su Twitter ha celebrato questa fausta ricorrenza pubblicando un mash-up poster che riprende la grafica e lo stile delle locandine di Thor: Love and Thunder in cui Patriota, il villain magistralmente interpretato dall’attore neozelandese Antony Starr, sconfigge il Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Patriota e Thor nel mash-up poster di The Boys

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

