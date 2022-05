Dopo la peggior edizione del Festival di Cannes d’epoca recente si può solo migliorare ( e nella speranza che non capitasse come nel 2021, quando Spike Lee annunciò per sbaglio la Palma d’Oro a inizio serata ), si è tenuta oggi la premiazione della 75 esima edizione del Festival di Cannes.

Ventuno i film in concorso – noi li abbiamo coperti tutti sia con recensioni che con video recensioni – con nomi altisonanti come David Cronenberg, Hirokazu Kore-eda e i Fratelli Daredenne. Tra i papabili per la premiazione, però, si è parlato molto di Decision to Leave di Park Chan-wook, Close di Lukas Dhont, o Triangle of Sadness di Ruben Ostlund, ma anche registi come Jerzy Skolimowski o Ali Abbasi. Tra gli italiani, senza dubbio Le otto montagne ma anche il Pierfrancesco Favino di Nostalgia.

Ricordiamo che la giuria è diretta da Vincent Lindon, ed è composta da Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Lady Ly, Jeff Nichols e Joachim Trier.

VINCITORI FESTIVAL DI CANNES 2022

MIGLIORE ATTRICE

Zar Amir Ebrahimi, Holy Spider

PALMA D’ORO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

The Water Murmurs, dir: Jianying Chen

CAMERA D’OR

War Pony, dirs: Riley Keough & Gina Gammell

CAMERA D’OR – MENZIONE SPECIALE