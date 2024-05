Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

Gli ultimi giorni di un festival hanno sempre un’aria da fine festa, frenetica ma anche vuota di persone, malinconica e un po’ disperata. I film sono più del solito perché non essendoci repliche vanno visti tutti insieme, e quindi sia Le Plus Precieuses Des Marchandises, All We Imagine as Light e I semi del fico sacro dell’esule Rasoulof. Ma soprattutto le tirate di nonno Lucas.

