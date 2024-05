Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

In riproduzione

Lo sanno tutti, la cosa peggiore che ti può capitare è essere inserito in un’intervista a un talent da farsi insieme a altri 5-6 colleghi stranieri, in contemporanea. Un incubo di violenza e sopraffazione. Per fortuna poi ieri oltre a The Apprentice e The Shrouds, c’è stato Anora, un film veramente grandissimo, quello che serviva a Sean Baker. Finalmente!

Tutti gli episodi