Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

Io alle volte desidero che più persone potessero vedere i film francesi di Cannes o anche i film tedeschi che si vedono in concorso alla Berlinale, per rivedere le considerazioni sui film italiani che si vedono a Venezia. Per fortuna c'è anche L’arte della gioia, la serie di Valeria Golino che è veramente un gioiello.

