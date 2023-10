La recensione di Mi fanno male i capelli, il film di Roberta Torre presentato alla Festa del cinema di Roma e in uscita in sala il 19 ottobre

Ci sono due anime in Mi fanno male i capelli, una più narrativa, quella che racconta di una coppia in bancarotta, finita in mano ad uno strozzino incredibilmente gentile, ma comunque in picchiata, rifugiata in una casa al mare e senza apparente via d’uscita. E una più sperimentale, che parla della confusione che esiste in uno dei due personaggi tra mondo reale e sua rappresentazione. La prima parte non funziona bene, è trascurata e sembra un piccolo contrappunto marginale al film capace di aggiungere poco, la seconda è invece molto interessante ma inevitabilmente autoreferenziale, per appassionati e slegata da qualsiasi cosa di universale il film possa voler dire. Nondimeno Roberta Torre conferma di avere sempre qualcosa di intrigante da mostrare.

Questa volta è questa storia di una donna affetta da sindrome di Korsakoff, i suoi ricordi si modif...