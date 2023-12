Ammettiamolo: le feste di Natale sono da sempre un momento di sollievo per grandi e piccini, che possono così riprendere fiato e rilassarsi guardando magari qualche buon film. Lo stesso non si può dire per la dieta e per coloro che nei restanti undici mesi e mezzo dell’anno hanno saputo resistere alle dolci tentazioni provenienti da ogni parte del mondo. Per queste persone, il Natale è un vero e proprio attentato, che mina costantemente la propria capacità di giudizio e che le spinge inevitabilmente verso gli sgarri alimentari! Un risultato inevitabile e consapevole, che ci avvicina al 31 dicembre con una serie di buoni propositi per l’anno venturo. Buoni propositi che sanno però già di bugia, assomigliando così alla formula per aprire la mappa del malandrino di Harry Potter: “Giuro solennemente di non avere Buone Intenzioni”.

In attesa della fine di questo lungo 2023, abbiamo quindi deciso di raccogliere cinque film a tema dolciario da vedere durante le feste. Una scelta pensata anche per dare valore a una delle pellicole più importanti di dicembre. Stiamo parlando di quel Wonka che sta convincendo un po’ tutti e che sembra avere le carte in regola per diventare un nuovo classico di Natale, caratterizzato da buoni sentimenti e da un cast sempre in parte e convincente. Siete pronti a partire insieme a noi per questa carrellata di film da gustare in compagnia?

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Abbiamo parlato di Wonka e stiamo ragionando insieme sui film a tema dolciario. Poteva mancare quindi La fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton nel 2005 e con protagonista Johnny Depp nei panni del celeberrimo cioccolataio? La pellicola adatta ovviamente l’omonimo romanzo di Roald Dahl, raccontando la storia del giovane Charlie Bucket e della sua grande passione per il cioccolato. Una passione che lo porterà a visitare la fabbrica di Willy Wonka, vivendo così un’avventura indimenticabile fatta di colori, canzoni e assurdi personaggi.

Un vero e proprio classico delle feste, La fabbrica di cioccolato è un film per famiglie davvero riuscito. Lo stesso si può dire anche della trasposizione del romanzo del 1971, diretta da Mel Stuart e con Gene Wilder nei panni di Wonka. Anche in questo caso, infatti, l’opera riesce ad adattare la lucida follia di Dahl, portando in scena situazioni apparentemente senza senso, ma che in realtà nascondono interessanti riflessioni sui difetti della maggior parte delle persone. L’essere umano, infatti, è spesso caratterizzato da sfumature negative, che però possono essere diradate dalle passioni comuni. Passioni come quella per il cioccolato, che dovrebbe farci dimenticare i problemi del mondo e renderci tutti… più dolci.

WAITRESS – RICETTE D’AMORE

Diretto da Adrienne Shelly, sfortunata attrice e regista scomparsa tragicamente nel 2006, Waitress – Ricette d’amore è un film drammatico dai risvolti sentimentali. La storia narra la vita di Jenna (Keri Russell), cameriera che sogna torte diverse ogni giorno, alle quali dà dei bizzarri nomi. Jenna, però, è anche una moglie infelice, sposata con un uomo violento che le rende la vita un inferno. La sua unica possibilità di fuga è una gara di torte, che le permetterebbe di guadagnare abbastanza soldi per poter fuggire e costruirsi così un nuovo futuro. Ovviamente le cose non andranno come previsto e la situazione si complicherà ulteriormente.

Nonostante i film da guardare durante le feste siano spesso allegri e privi di risvolti negativi, ci sentiamo di consigliarvi comunque Waitress – Recette d’amore. Stiamo parlando, infatti, di una pellicola che racconta una situazione drammatica, ma che ci spinge anche a reagire alle difficoltà della vita. Una piccola chicca dalla quale è stato tratto anche un musical di Broadway e che, nel 2007, venne apprezzato anche dal pubblico del Sundance Film Festival.

CHOCOLAT

Torniamo ancora una volta nel magico mondo della cioccolata, ma questa volta senza l’umorismo di Roald Dahl. Chocolat condivide però una caratteristica con La fabbrica di cioccolato, ovvero la presenza nel cast di Johnny Depp, qui nel ruolo dell’affasciante Roux. Ambientato nella Francia del 1959, Chocolat narra la storia di Vianne (Juliette Binoche) e di Anouk (Victoire Thivisol), madre e figlia che, arrivate in un piccolo paesino, decidono di aprire un negozio di cioccolata. Un negozio che diventerà croce e delizia del popolo, risvegliando passioni latenti e mettendo le persone di fronte alla bellezza delle tentazioni.

Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Joanne Harris, Chocolat è un dolce film da gustare durante le feste. Un film dal ritmo tipicamente francese, accompagnato da un cast incredibile e da una colonna sonora indimenticabile. Colonna sonora alla quale ha lavorato anche lo stesso Johnny Depp, suonando la chitarra in tre brani della soundtrack. Il film, diretto da Lasse Hallström (Buon compleanno Mr. Grape) nel 2000 ha ricevuto diversi apprezzamenti, venendo candidato a ben cinque Premi Oscar, a diversi Golden Globe e a ben otto Premi BAFTA.

UNA TORTA PER L’UOMO GIUSTO

Facciamo un salto in avanti di ventitré anni e arriviamo all’anno ormai in fase di conclusione. Una torta per l’uomo giusto è, infatti, un film del 2023, disponibile dall’otto settembre su Prime Video. In questo caso siamo di fronte a un’opera meravigliosa, ma per la quale vi consigliamo di tenere a fianco diversi pacchetti di fazzoletti. La trama narra la storia di Jane e Corinne, due amiche totalmente diverse l’una dall’altra. Corinne è un fiume in piena, allegra e spigliata. Jane, al contrario, è timida e introversa, ma con una grande passione per le torte. Da qui nasce una folle idea: realizzare cinquanta torte per cinquanta bar diversi, nella speranza così di trovare un fidanzato a Jane. Un’idea divertente e che potrebbe dar vita a una commedia romantica, ma che subisce un brusco cambio di rotta quando a Corinne viene diagnosticato un tumore al cervello.

Come già accennato in precedenza: sappiamo che non sempre si vogliono vedere film tanto impegnativi durante le feste, però ancora una volta ci sentiamo di consigliarvi comunque la visione di questa piccola gemma. Un film tratto da una storia vera che saprà scaldarvi il cuore e che, ne siamo certi, non dimenticherete tanto facilmente. Questo perché la vita non è fatta sempre di momenti dolci, ma anche di note più amare. Note che sanno di inaspettato e che potrebbero quindi sorprenderci, talvolta in negativo, ma altre volte decisamente in positivo.

LEZIONI DI CIOCCOLATO

Chiudiamo la nostra lista con un film italiano, diretto da Claudio Cupellini nell’ormai lontano 2007. Lezioni di cioccolato racconta la storia di Mattia, un geometra che si trova nei guai quando Kamal, un suo operaio assunto in nero, finisce per farsi male al lavoro. In cambio del suo silenzio, Kamal chiede a Mattia di frequentare un corso di cucina, al termine del quale verrà votato il miglior cioccolatino e che garantirà al vincitore i soldi per aprire una pasticceria. Un sogno che il ragazzo egiziano ha sempre desiderato potesse diventare realtà.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a un film leggero dai risvolti romantici. Se la sapiente regia di Cupellini (Gomorra – La serie) ci ha convinti, lo stesso si può dire anche per il cast guidato da Luca Argentero e Neri Marcorè, nel ruolo di apprendista e maestro cioccolatiere. Il film ha ricevuto anche un sequel nel 2011, che però non ha riscosso lo stesso successo. Questo a causa di alcuni elementi di trama troppo forzati e di una storia nettamente più banale e meno interessante.

E voi che cosa ne pensate? Quali di questi film avete visto durante le feste? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

