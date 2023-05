A volte ritornano. Dopo aver vinto la causa per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard ed essere stato riabilitato agli occhi dell’opinione pubblica, Johnny Depp è di nuovo sugli schermi. Il primo ruolo in cui l’attore ricompare dopo anni di assenza è quello di re Luigi XV nel film Jeanne Du Barry- La favorita del re, presentato a Cannes 2023.

Depp non è però l’unico attore scomparso dai radar di Hollywood negli ultimi anni per poi tornare con gran trionfo e clamore. Vediamone insieme altri.

BRENDAN FRASER

Di Brendan Fraser e della sua storia travagliata abbiamo parlato lungamente in questo speciale in occasione degli Oscar.

L’attore, dopo aver vissuto lunghi anni di crisi lavorativa e personale (problemi fisici, alcuni flop al botteghino, depressione) è tornato sulla cresta dell’onda con l’edizione degli Oscar 2023. Fraser ha infatti trionfato nella categoria miglior attore protagonista per il suo ruolo in The Whale di Darren Aronofski. Ma a rendere ancora più grande il suo ritorno è l’estrema umiltà e gentilezza dell’attore che non ha mai smesso di essere grato per la possibilità che gli è stata data. E noi tutti amiamo Brendan Fraser!

L’attore recita nell’ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, in visione a Cannes (leggi le recensioni).

KE HUY QUAN

Sempre una grande riscoperta degli Oscar è stato Ke Huy Quan, vincitore nella categoria miglior attore non protagonista con Everything Everywhere all at once dei Daniels. Celebre per le sue parti in Indiana Jones – il tempio maledetto e I Goonies quando era bambino, Quan ha smesso di recitare per trent’anni. Complice l’ostracismo di Hollywood nei confronti di attori asiatici, Quan non ha più trovato ruoli per lui. Ma le cose stanno cambiando, come dimostrano i grandi successi del film dei Daniels e commedie quali Crazy Rich Asians.

Anche della vita dell’attore abbiamo parlato lungamente in questo speciale.

La carriera di Ke Huy Quan è ripartita e lo vedremo presto nella serie Disney+ American Born Chinese in uscita il 24 maggio.

JENNIFER COOLIDGE

Allontaniamoci un attimo dal mondo del cinema per avventurarci sul piccolo schermo dove Jennifer Coolidge sta trionfando negli ultimi mesi.

Attrice famosa soprattutto per ruoli in commedie come American Pie o La rivincita delle bionde, la Coolidge non ha mai davvero smesso di recitare. Per anni però non ha ottenuto grandi parti, cadendo un po’ nell’oblio. A segnare il suo grande ritorno e una rinnovata popolarità è stata la serie HBO The White Lotus che le ha fatto vincere un Emmy e un Golden Globe.

Ad oggi l’attrice è entrata a far parte del ricchissimo cast di Riff Raff, una commedia crime diretta da Dito Montiel. Con lei anche Dustin Hoffman, Brian Cox e Gabrielle Union.

CAMERON DIAZ

Di certo Cameron Diaz non ha bisogno di presentazioni. L’attrice è stata un’icona del cinema degli anni ’90 e ’00. La sua prima apparizione è stata in The Mask (1994) per poi proseguire con commedie di grande successo quali Il matrimonio del mio miglior amico (1997), Tutti pazzi per Mary (1998) e L’amore non va in vacanza (2006). Senza tralasciare il suo ruolo nelle Charlie’s Angels al fianco di Lucy Liu e Drew Barrymore.

Assente dalle scene da ormai dieci anni, nel 2018 Diaz aveva comunicato di essersi ritirata per concentrarsi sulla sua vita privata e la sua azienda vinicola. Le cose cambiano quando nel giugno 2022 annuncia di tornare a recitare accanto a Jamie Foxx nella pellicola Netflix Back in Action (titolo alquanto provvidenziale). A causa delle condizioni di salute di Foxx non sappiamo però quale sarà il destino del film.

