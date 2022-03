, il kolossal cinefumettistico di Matt Reeves con Robert Pattinson, è già un successo annunciato per la Warner Bros e, inevitabilmente, le discussioni circa ilsono cominciate già prima che la pellicola arrivasse effettivamente nei cinema. D’altronde, quando si lavora con un franchise importante come quello del Crociato di Gotham, ambire a un progetto di ampio respiro è nell’ordine naturale delle cose.

Il regista e il cast della pellicola hanno affrontato più e più volte l’argomento durante gli eventi stampa promozionali. Nell’attesa di scoprire quanto incasserà il cinecomic nel corso delle prossime settimane, proprio grazie alle varie dichiarazioni dei talent artistici e produttivi del lungometraggio, possiamo fare un po’ il proverbiale “punto della situazione” circa quello che, sul sequel di The Batman, è stato detto finora.

The Batman: cosa sappiamo sul sequel? Ci sarà la Corte dei Gufi?

Ne abbiamo parlato anche poco fa citando le parole di Matt Reeves circa l’eventuale crossover della sua pellicola con il Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix: The Batman nasce come film a sé stante, con una storia capace di reggersi sulle proprie gambe in maniera ben salda, ma che potrà comunque avere delle diramazioni narrative. Diramazioni che, però, affonderanno le loro radici nel sottobosco di Gotham City. D’altronde ci sono già in cantiere due spin-off seriali destinati alla piattaforma streaming HBO Max: quella dedicata al Pinguino di Colin Farrell e quella del dipartimento di polizia di Gotham City. Insomma, le intenzioni di Matt Reeves and co sono chiare: The Batman, a prescindere dalla storia “a sé” pone comunque le fondamenta di un BatVerso.

In attesa di scoprire quando la Warner darà effettivamente il via libera al sequel di The Batman, ci giungono “in soccorso” le parole di Dylan Clark che, in un’intervista rilasciata a Comic Book, ha dato delle tempistiche di massima circa il quando potremo vedere il sequel: “Metti pure a verbale che ci vorranno meno di cinque anni”. Affermazione, questa, molto interessante da mettere in relazione alle possibili “presenze aggiuntive” del mondo DC Comics che potremmo eventualmente vedere nel sequel di The Batman. Per prima cosa: la presenza di Superman può essere tranquillamente esclusa, per lo meno stando alle parole di Matt Reeves quando è stato interpellato in materia (ECCO TUTTI I DETTAGLI). D’altronde, anche i protagonisti del blockbuster, Robert Pattinson e Zoë Kravitz, hanno espresso tutta la loro perplessità circa l’inserimento della Justice League nell’universo narrativo ideato per il film.

Eppure, è stato proprio Robert Pattinson a spiegare in un’intervista con Vanity Fair (via YouTube) che, se proprio si dovranno inserire dei personaggi nel sequel di The Batman, gradirebbe vedere la Corte dei Gufi. Affermazione, questa, condivisa anche da Paul Dano che ha poi un ammiccante e sibillino scambio col collega:

Robert Pattinson: Sarebbe una cosa tosta da gestire per Bruce Wayne. Stavo decisamente pensando che la Corte dei Gufi sarà probabilmente nel sequel. Mi pare davvero… cioè per carità, sto solo tirando a indovinare eh, lo specifico. Paul Danno: La Corte dei Gufi sarebbe una figata. Meno male che non l’hanno messa in questo film! O no?

La Corte dei Gufi è il ben noto gruppo criminale, nonché vera e propria società segreta, attiva a Gotham City da molto tempo prima che lo stesso Batman venisse letteralmente al mondo. La Corte dei Gufi è stata ideata da Scott Snyder e Greg Capullo che, in un’intervista dell’agosto del 2020, ne hanno ricordato la genesi avvenuta nel 2011 (ECCO I DETTAGLI). Data la trama di The Batman e data la propensione della Corte dei Gufi a influenzare in maniera occulta la storia di Gotham City, sono già in molti a ipotizzare che nel sequel del film questo pericoloso gruppo di – spesso facoltosi – malviventi possa fare il salto dalle pagine dei fumetti al grande schermo.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

