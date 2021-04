Si avvicina sempre di più la cerimonia degli

E per l’occasione Screen Junkies ha voluto realizzare un consueto trailer onesto riassuntivo dedicato ai titoli in gara nella categoria Miglior Film, categoria che quest’anno comprende Una donna promettente (Promising Young Woman), The Father – Nulla è come sembra, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Il processo ai Chicago 7 e Sound of Metal.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina

Una volta compilati i vostri pronostici potrete condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare entro il 25 aprile.

Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette. Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Noi di BadTaste.it seguiremo l’evento a partire dalle 23.30 del 25 aprile qui sul sito e in streaming sul nostro canale Twitch, inoltre parteciperemo alla lunga maratona diurna sul canale della SlimDogs: alle 18 Gabriele Niola discuterà della categoria miglior regia assieme a Gabriele Mainetti, alle 20 Andrea Bedeschi discuterà delle categorie attore/attrice assieme ad Andrea Arcangeli e alle 23.30 Francesco Alò discuterà della categoria miglior film insieme a Claudio Di Biagio. Nei prossimi giorni vi riveleremo tutti i dettagli!

FONTE: ScreenJunkies